Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 12 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 12 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 12 Kasım Cumartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 10:10
İSKİ SU KESİNTİSİ – 12 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 12 Kasım Cumartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

12 KASIM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

SARIYER

YENİ MAH,SARIYER MERKEZ MAH,RUMELİKAVAĞI MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-11 16:42:05.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK

YAYALAR MAH,SANAYİ MAH,ŞEYHLİ MAH,YENİŞEHİR MAH,HARMANDERE MAH,GÜLLÜ BAĞLAR MAH,RAMAZANOĞLU MAH,KURTKÖY MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-12 07:54:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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