Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 12 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 12 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 12 Kasım Cumartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 08:00
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 12 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 12 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

12 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,53 (Alış) - 18,56 (Satış)

EURO: 19,20 (Alış) - 19,24 (Satış)

STERLİN: 21,90 (Alış) - 22,01 (Satış)

1 DOLAR = 18,53 TL

👉12 Kasım Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.053,96

Gram altın satış: 1.054,17

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.691,00

Çeyrek altın satış: 1.739,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.382,00

Yarım altın satış: 3.479,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.763,00

Tam altın satış: 6.935,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.970,00

Cumhuriyet altını satış: 7.075,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.963,00

Ata altın satış: 7.117,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Kasım Cumartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

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