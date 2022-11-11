Haberler Haberler SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Enflasyona...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Enflasyona...

Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu uzun zamandır gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, eyt ve sözleşmeli memurlar ile ilgili detayları açıkladı. Açıklamanın ardından milyonlarca kişi detayları araştırmaya başladı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Ocak 2023 asgari ücreti belli oldu mu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 12:41 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 13:00
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Enflasyona...

Asgari ücret son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan Vedat Bilgin asgari ücret, EYT ve memurlar ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin detayları açıkladı. Bakan Bilgin'in açıklamaları ardından milyonlarca kişi arama motoru ve sosyal medyada detayları araştırıyor. Özellikle asgari ücret ile ilgili bilgiler merak ediliyor. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları...

"EYT ARALIK AYINDA MECLİS'TE"

Bakan Bilgin, milyonların beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" dedi. Bakan Bilgin, EYT'lilerin yüzde 87'sinin özel sektörde çalıştığını vurgularken, kıdem tazminatı ile ilgili sorunun da çözüleceğine inandığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili de açıklama yaptı. Bilgin, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi.

SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO MÜJDESİ

Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söyledi. Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuştu.

DİĞER
Onlar ayrılığı atlatamıyor! Siz de bu burçlardansanız eski sevgilinizi unutamıyorsunuz demektir!
Süper Lig'e Fernando Muslera damgası! İşte Galatasaray'ın yıldızının şaşırtan istatistikleri
G.Saray'da iki yolcu! Teklif geliyor
Şenol Güneş transfer için onay verdi! İspanya'dan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Bakan Bilgin'den kadro açıklaması!
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiriyor
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Görülmemiş rakam! Schumacher'in arabası satıldı Görülmemiş rakam! Schumacher'in arabası satıldı 12:49
G.Saray'ın yeni yöneticisi paylaştı: Evim! G.Saray'ın yeni yöneticisi paylaştı: Evim! 12:21
Sivasspor'da hedef 3 puan! Sivasspor'da hedef 3 puan! 12:18
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:12
Lyon - Nice maçı saat kaçta? Lyon - Nice maçı saat kaçta? 12:04
Diyarbakır'a gelecek İskoç taraftarlara özel destek! Diyarbakır'a gelecek İskoç taraftarlara özel destek! 11:08
Daha Eski
G.Saray'da iki yolcu! Teklif geliyor G.Saray'da iki yolcu! Teklif geliyor 10:40
Furkan'lı Philadelphia deplasmanda kaybetti Furkan'lı Philadelphia deplasmanda kaybetti 10:28
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 8. hafta programı belli oldu Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 8. hafta programı belli oldu 10:20
Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer... Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer... 10:20
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:15
Şenol Güneş transfer için onay verdi! İspanya'dan... Şenol Güneş transfer için onay verdi! İspanya'dan... 09:37