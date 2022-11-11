Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz | İşte 11 Kasım 2022 günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 09:36
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz... Namaz her müslümana farz olan bir ibadet şeklidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir ve bu Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Peki farz namazlarının kılınma vakitleri günün hangi zamanlarına denk gelir?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 11 Kasım 2022 günü Namaz Saatleri

İmsak vakti:👉 06.12

Güneşin doğuşu:👉 07.40

Öğle vakti:👉 12.55

İkindi vakti:👉 15:32

Akşam vakti:👉 17.56

Yatsı vakti:👉 19.18

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.



Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)
Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.


İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.



Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.



Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Şenol Güneş tam 6 oyuncunun biletini kesti…
Hadise'nin yeni ev heyecanı! İstinye'den yalı aldı fiyatı dudak uçuklattı Riva'daki o evden taşınıyor: "Yeni evim hayırlı olsun bana"
Şenol Güneş transfer için onay verdi! İspanya'dan...
Dünya devinden Arda'ya kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir'de Anma Töreni Düzenlendi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş transfer için onay verdi! İspanya'dan... Şenol Güneş transfer için onay verdi! İspanya'dan... 09:37
Icardi'den sürpriz girişim! Görüşmeler yapıyor Icardi'den sürpriz girişim! Görüşmeler yapıyor 09:26
ZTK kura çekimi saat kaçta? ZTK kura çekimi saat kaçta? 09:21
G.Saray'da istenmemişti! Harekete geçiyorlar G.Saray'da istenmemişti! Harekete geçiyorlar 09:12
TFF'den kulüpler için flaş karar! TFF'den kulüpler için flaş karar! 08:52
Menajeri ihtar çekmişti! Torreira'dan flaş hamle Menajeri ihtar çekmişti! Torreira'dan flaş hamle 07:46
Daha Eski
Real Madrid tek farkla kazandı! Real Madrid tek farkla kazandı! 01:25
Lazio Monza'yı tek golle geçti! Lazio Monza'yı tek golle geçti! 01:25
Real Madrid tek farkla kazandı! Real Madrid tek farkla kazandı! 01:24
Lazio Monza'yı tek golle geçti! Lazio Monza'yı tek golle geçti! 01:24
Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! 00:56
Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! 00:56