KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR? | 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar ? Erken takılır mı?

Trafikte güvenli sürüşü sağlamak, hem araç içindekilerin hem de yayaların emniyetini sağlamak amacıyla uygulamaya sokulan kış lastiği, bu yıl da araç sahipleri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar lastiği de denilen ve kar ve buz üzerinde, ıslak zeminlerde kayma yapmadan yola tutunma gücünü artırabilen tür olan kış lastiği (veya diğer aıyla kar lastiği) uygulamasının tarihi ve cezası merak ediliyor. İşte detaylar...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır. 1 Nisan'da kış lastikleri, yaz lastiği ile değiştirilir veya lastiğe takılan zincir çıkartılır. 4 ay boyunca takılı kalan olan kış lastiği, güvenli yol tutuşu için zorunlu kılınmıştır.

2022 KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR ?

1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında aracında uygun lastik bulunmayan araç sahiplerine 1152 TL ceza kesilmektedir. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ ERKEN TAKILIR MI?

🚘Kış lastikleri, soğuk havalar ve kış yağışları için özel olarak tasarlanmıştır. Havalar ısınınca, buzda çekişi kolaylaştıran keskin uçlara veya karda ilerlemeyi sağlayan ekstra diş derinliğine ihtiyacınız kalmaz. Kış lastiklerinin kauçuk sırtları, dört mevsim ve yaz lastiklerininkinden çok daha esnektir. Kışın çekişi kolaylaştıran esnek kauçuk sırt, sıcak havalarda hızla aşınır. Dört mevsim ve yaz lastikleri, sıcak havalara dayanacak şekilde yapılır, dolayısıyla daha uzun sürede aşınırlar.

🚘Sıcak havada, kış lastikleri, dört mevsim ve yaz lastikleriyle aynı yol tutuşu sağlamazlar. Bir kış lastiği, sıcak havada hızlı bir tepki veremez. Kış lastiklerinin, kar ve buzda yol tutuş için bu esnekliğe ihtiyacı vardır ama sıcak havada aynı şekilde işe yaramazlar.

🚘Yaz mevsiminde kış lastiği kullanmanın önerilmemesinin en önemli sebebi, kaza ihtimalini arttırmasıdır. Örneğin yaz aylarında kış lastiğinin çabuk ve daha çok ısınması nedeniyle fren mesafesi uzar. Ayrıca kış lastiklerinin yumuşak yanakları nedeniyle keskin virajlarda araçlar yana daha çok yatıp yoldan ayrılabilir.

🚘Kış lastiğini yazın kullanmanın yarattığı sorunlardan biri, yakıt tüketimini önemli ölçüde arttırmasıdır. Kış lastikleri, yapıları gereği yüzeye daha çok tutunur. Bu nedenle kış aylarında bile yakıt tüketimini artırır.

🚘Kış lastikleri, yaz aylarında hem yumuşak hamurları nedeniyle kayma gibi sorunlara hem de genlerinde olan tutunma eğilimi nedeniyle fazla yakıt tüketilmesine neden olur. Bu durum daha fazla karbon salınımı yapılmasına ve çevreye normalden daha fazla zarar verilmesine de yol açar.

🚘Yaz aylarında kış lastiği kullanmanın bir diğer sorunu ise konforla ilgilidir. Aracın yalıtımına rağmen kış lastiklerinin üzerinde yer alan özel yivler nedeniyle daha fazla yol gürültüsü duyulur. Yaz aylarında kış lastiği kullanılması durumunda ise bu gürültünün şiddeti artar.

🚘Kış lastikleri yaz aylarında normalden çok daha hızlı aşınır ve diş derinliklerini öngörülen süreden daha çabuk kaybeder. Bu da normalden daha kısa sürede lastiklerin yenilenmesini zorunlu kılmaktadır.

🚘Kısacası mevsime uygun lastik kullanmak hem yol güvenliğini arttırır hem yakıt tasarrufu sağlar hem de lastiklerin çabuk aşınmasına engel olur. Sürücülerin, can güvenliğini tehlikeye atmamaları ve bütçelerini zedelememeleri için mevsime uygun lastikleri tercih etmesi önerilmektedir.