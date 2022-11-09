Haberler Haberler KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR? | 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar ? Erken takılır mı?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR? | 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar ? Erken takılır mı?

Kışın kaygan yollarda güvenli trafik amacını sağlamak amacıyla getirilen kış lastiği uygulaması, 2022 - 2023 yılları için başlıyor. Aracının lastiklerini kış lastikleriyle değiştirmek veya lastiklere zincir takmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 'Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Erken takılır mı? sorularının cevabını araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 10:00
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR? | 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar ? Erken takılır mı?

Trafikte güvenli sürüşü sağlamak, hem araç içindekilerin hem de yayaların emniyetini sağlamak amacıyla uygulamaya sokulan kış lastiği, bu yıl da araç sahipleri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar lastiği de denilen ve kar ve buz üzerinde, ıslak zeminlerde kayma yapmadan yola tutunma gücünü artırabilen tür olan kış lastiği (veya diğer aıyla kar lastiği) uygulamasının tarihi ve cezası merak ediliyor. İşte detaylar...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır. 1 Nisan'da kış lastikleri, yaz lastiği ile değiştirilir veya lastiğe takılan zincir çıkartılır. 4 ay boyunca takılı kalan olan kış lastiği, güvenli yol tutuşu için zorunlu kılınmıştır.

2022 KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR ?

1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında aracında uygun lastik bulunmayan araç sahiplerine 1152 TL ceza kesilmektedir. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ ERKEN TAKILIR MI?

🚘Kış lastikleri, soğuk havalar ve kış yağışları için özel olarak tasarlanmıştır. Havalar ısınınca, buzda çekişi kolaylaştıran keskin uçlara veya karda ilerlemeyi sağlayan ekstra diş derinliğine ihtiyacınız kalmaz. Kış lastiklerinin kauçuk sırtları, dört mevsim ve yaz lastiklerininkinden çok daha esnektir. Kışın çekişi kolaylaştıran esnek kauçuk sırt, sıcak havalarda hızla aşınır. Dört mevsim ve yaz lastikleri, sıcak havalara dayanacak şekilde yapılır, dolayısıyla daha uzun sürede aşınırlar.

🚘Sıcak havada, kış lastikleri, dört mevsim ve yaz lastikleriyle aynı yol tutuşu sağlamazlar. Bir kış lastiği, sıcak havada hızlı bir tepki veremez. Kış lastiklerinin, kar ve buzda yol tutuş için bu esnekliğe ihtiyacı vardır ama sıcak havada aynı şekilde işe yaramazlar.

🚘Yaz mevsiminde kış lastiği kullanmanın önerilmemesinin en önemli sebebi, kaza ihtimalini arttırmasıdır. Örneğin yaz aylarında kış lastiğinin çabuk ve daha çok ısınması nedeniyle fren mesafesi uzar. Ayrıca kış lastiklerinin yumuşak yanakları nedeniyle keskin virajlarda araçlar yana daha çok yatıp yoldan ayrılabilir.

🚘Kış lastiğini yazın kullanmanın yarattığı sorunlardan biri, yakıt tüketimini önemli ölçüde arttırmasıdır. Kış lastikleri, yapıları gereği yüzeye daha çok tutunur. Bu nedenle kış aylarında bile yakıt tüketimini artırır.

🚘Kış lastikleri, yaz aylarında hem yumuşak hamurları nedeniyle kayma gibi sorunlara hem de genlerinde olan tutunma eğilimi nedeniyle fazla yakıt tüketilmesine neden olur. Bu durum daha fazla karbon salınımı yapılmasına ve çevreye normalden daha fazla zarar verilmesine de yol açar.

🚘Yaz aylarında kış lastiği kullanmanın bir diğer sorunu ise konforla ilgilidir. Aracın yalıtımına rağmen kış lastiklerinin üzerinde yer alan özel yivler nedeniyle daha fazla yol gürültüsü duyulur. Yaz aylarında kış lastiği kullanılması durumunda ise bu gürültünün şiddeti artar.

🚘Kış lastikleri yaz aylarında normalden çok daha hızlı aşınır ve diş derinliklerini öngörülen süreden daha çabuk kaybeder. Bu da normalden daha kısa sürede lastiklerin yenilenmesini zorunlu kılmaktadır.

🚘Kısacası mevsime uygun lastik kullanmak hem yol güvenliğini arttırır hem yakıt tasarrufu sağlar hem de lastiklerin çabuk aşınmasına engel olur. Sürücülerin, can güvenliğini tehlikeye atmamaları ve bütçelerini zedelememeleri için mevsime uygun lastikleri tercih etmesi önerilmektedir.

DİĞER
Deniz Seki süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Turuncu şıklığı ile göz kamaştırdı!
Turizmde ara tatil bereketi! Rezervasyonlar patladı doluluk oranı yüzde 80'i aştı
Başarının sırrı ortaya çıktı! Sivas maçında...
Maç sonu çarpıcı sözler! "Küskün gibiydi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Bakanlığın yeni asgari ücret çalışması nedir?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (9 Kasım)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (9 Kasım)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karagümrük Kırşehir Futbol'u konuk edecek Karagümrük Kırşehir Futbol'u konuk edecek 09:37
Gerard Pique'nin büyük üzüntüsü Gerard Pique'nin büyük üzüntüsü 09:30
Beşiktaş - Serik BLD. maçı saat kaçta? Beşiktaş - Serik BLD. maçı saat kaçta? 09:28
Başarının sırrı ortaya çıktı! Sivas maçında... Başarının sırrı ortaya çıktı! Sivas maçında... 08:59
Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor Jesus'un son eseri! Performansı parmak ısırtıyor 08:19
Maç sonu çarpıcı sözler! "Küskün gibiydi" Maç sonu çarpıcı sözler! "Küskün gibiydi" 07:48
Daha Eski
Venedik Sarayı'nda konuşma yaptı Venedik Sarayı'nda konuşma yaptı 06:28
9 kişi Barça maçı çevirdi! 9 kişi Barça maçı çevirdi! 01:26
10 kişi Barça maçı çevirdi! 10 kişi Barça maçı çevirdi! 01:26
Milan Cremonese'ye takıldı! Milan Cremonese'ye takıldı! 00:37
Milan Cremonese'ye takıldı! Milan Cremonese'ye takıldı! 00:36
Bayern'den farklı galibiyet! Bayern'den farklı galibiyet! 00:28