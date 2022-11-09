Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 9 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 9 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 9 Kasım Çarşamba 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 10:10
İSKİ SU KESİNTİSİ – 9 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 9 Kasım Çarşamba 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

9 KASIM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

FATİH

YEDİKULE MAH,KOCA MUSTAFAPAŞA MAH,AKSARAY MAH,CERRAHPAŞA MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 08:25:08.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

FATİH

ZEYREK MAH,CİBALİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 09:05:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

SİTE MAH,ARMAĞANEVLER MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-09 09:36:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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