Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 84. yılı, her sene olduğu gibi yine tüm ülkede özlem ve minnetle anılıyor. Saat 9'u 5 geçe bayrakların yarıya indirildiği ve 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Ata'nın anıldığı bu önemli günde, onun hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı da ziyaretçi akınına uğruyor. Peki Dolmabahçe Sarayı giriş ücretli mi, ne kadar? | 10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

DOLMABAHÇE SARAYI GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretler ücretli olup sarayın haremlik, selamlık ve müze giriş yerleri farklı ücretlere tabi tutulmaktadır. Saraya girişlerde turistlere, öğrencilere ve emeklilere farklı tarifeler uygulanmaktadır.

Dolmabahçe Sarayı 2022 yılı giriş ücreti tarifesi şöyle:

Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti 50 TL'dir.

Sarayın en büyük bölümü Selamlık kısmına giriş ücreti 50 TL'dir.

Harem Dairesine giriş ücreti 40 TL'dir.

Milli Saraylar Resim Müzesi isimli bölümün ücreti 30 TL'dir.

Dolmabahçe Sarayı kombine giriş ücreti 80 TL'dir.

Yukarıdaki fiyat listesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olmakta olup, yabancı ziyaretçilere farklı ücret tarifesi uygulanmaktadır. Yabancı ziyaretçi giriş ücreti tarifesi ise şöyledir;

Selamlık bölümüne giriş ücreti 120 TL'dir.

Harem Dairesine giriş ücreti 90 TL'dir.

Dolmabahçe Sarayı kombine giriş ücreti 150 TL'dir.

Dolmabahçe Sarayı öğrenci giriş ücretleri şöyle:

Dolmabahçe Sarayı Selamlık bölümü öğrenci giriş ücreti 10 TL'dir.

Harem Dairesine öğrenci giriş ücreti 10 TL'dir.

Dolmabahçe Sarayı öğrenci kombine giriş ücreti ise 30 TL'dir.

Ücretsiz giriş hakkına sahip olan kişiler şunlar:

0-6 yaş grubu çocuklara giriş ücretsizdir.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programında giriş ücretsizdir.

Müze kart sahibi vatandaşlara giriş ücretsizdir.

10 KASIM DOLMABAHÇE ZİYARET SAATLERİ, KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri ile ilgili Milli Saraylar'dan yapılan bilgilendirme şöyle;

Açılış Saati: 09:00

Kapanış Saati: 18:00

Gişe Açılış Saati: 09:00

Gişe Kapanış Saati: 17:00

Son Çıkış Saati: 18:00

Buna göre Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen kişiler 09.00 ile 18.00 saatleri arasında sarayı ziyaret edebilecekler.