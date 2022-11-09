Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Kasım Çarşamba 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 12:58 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 13:20
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

9 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,60 (Alış) - 18,60 (Satış)

EURO: 18,73 (Alış) - 18,74 (Satış)

STERLİN: 21,29 (Alış) - 21,39 (Satış)

1 DOLAR = 18,60 TL

👉9 Kasım Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.023,57

Gram altın satış: 1.023,76

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.671,00

Çeyrek altın satış: 1.683,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.332,00

Yarım altın satış: 3.367,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.664,00

Tam altın satış: 6.712,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.803,00

Cumhuriyet altını satış: 6.906,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.838,00

Ata altın satış: 6.888,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Kasım Çarşamba günü saat 12.54 itibarıyla alınmıştır.

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