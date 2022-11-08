Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

8 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,60 (Alış) - 18,61 (Satış)

EURO: 18,60 (Alış) - 18,61 (Satış)

STERLİN: 21,26 (Alış) - 21,37 (Satış)

1 DOLAR = 18,61 TL

👉 8 Kasım Salı 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 998,54

Gram altın satış: 998,72

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.632,00

Çeyrek altın satış: 1.646,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.254,00

Yarım altın satış: 3.292,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.508,00

Tam altın satış: 6.562,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.687,00

Cumhuriyet altını satış: 6.788,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.678,00

Ata altın satış: 6.734,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Kasım Salı günü saat 11.42 itibarıyla alınmıştır.