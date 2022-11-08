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DOĞALGAZ YARDIMLARI NE ZAMAN YATACAK? | Kasım 2022 doğalgaz destek ödemesi ne kadar yatacak?

Milyonlarca vatandaşın ısınmasına destek olmak amacıyla devlet tarafından ödenen doğalgaz yardımının ne zaman hesaplara yatırılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kabine Toplantısı ardından doğalgaz kış dönemi ilk grup ödemesi için tarihi duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından arama motorlarında Doğalgaz yardımları ne zaman yatacak? Kasım 2022 doğalgaz destek ödemesi ne kadar yatacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 09:30
DOĞALGAZ YARDIMLARI NE ZAMAN YATACAK? | Kasım 2022 doğalgaz destek ödemesi ne kadar yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan doğalgaz yardımının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Yılda iki kez ödemesi yapılan destekte ödeme tarihleri, Kabine Toplantısı'nın ana dündem maddeleri arasındaydı. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ödeme tarihlerini kamuoyuna duyururken arama motorlarında araştırılan 'Doğalgaz yardımları ne zaman yatacak? Kasım 2022 doğalgaz destek ödemesi ne kadar yatacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

DOĞALGAZ YARDIMLARI NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada; "Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesinin de bu hafta içinde yapılacağını bildiren Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi de yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 379 bin 493 kişiyi kapsayan 2.1 milyar lira tutarındaki kasım ayı ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı."

KASIM 2022 DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR YATACAK?

Bakan Derya Yanık, ödemeleri iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında olacağını belirtmişti. Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracılar da doğalgaz desteğine alındı. Hane başı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde atırılan doğalgaz desteği ödemelerinde, kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecek. Doğalgaz desteği ödemeleri toplamda 3 milyar liraya ulaşacak.

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