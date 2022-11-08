Haberler Haberler 10 KASIM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? | 10 Kasım 2022 okullar, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye, PTT açık mı?

10 KASIM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? | 10 Kasım 2022 okullar, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye, PTT açık mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yurdun dört bir yanında, ulu önder Mustafa Kemal'i anmak için tören düzenlenecek. Bedenen aramızdan ayırılışının 84. yılında, saat 9'u 5 geçe yapılacak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile hayatın duracağı bu acı günümüzde, 10 Kasım'ın tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki 10 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım okullar, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye, PTT açık mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 16:00 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 16:00
10 KASIM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? | 10 Kasım 2022 okullar, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye, PTT açık mı?

10 Kasım 1938'de bedenen aramızdan ayrılan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıldönümünde tüm yurtta sevgi ve özlemle hatırlanacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile saat 9'u 5 geçe bir dakikalığına hayat dururken bu sene perşembe gününe denk gelen 10 Kasım tarihi için arama motorlarında 10 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım okullar, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye, PTT açık mı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

10 KASIM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 10 Kasım tarihi perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım Perşembe günü ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, anılacak. 10 Kasım tarihi resmi tatil sayılmıyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için okullarda tatil durumu olmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

10 KASIM 2022 OKULLAR, HASTANE, POSTANE, ECZANE, NOTER, BANKA, ADLİYE, PTT AÇIK MI?

10 Kasım resmi tatil olmadığından tüm hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye ve PTT merkezleri tam gün hizmet verir.

10 KASIM ETKİNLİKLERİ

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün hayatını kaybettiği odada düzenlenen anma törenine katılmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturmakta, törenin ardından Atatürk'ün yatağına karanfiller bırakıp Saray'ı ziyaret etmektedir.

Ayrıca Türkiye'nin pek çok yerinden yüz binlerce insan, her yıl Atatürk'ü mezarı başında anmak için Anıtkabir'i ziyaret etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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