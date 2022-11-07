Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 7 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
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7 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,60 (Alış) - 18,61 (Satış)
EURO: 18,59 (Alış) - 18,61 (Satış)
STERLİN: 21,14 (Alış) - 21,24 (Satış)
1 DOLAR = 18,61 TL
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👉7 Kasım Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.000,90
Gram altın satış: 1.001,08
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.636,00
Çeyrek altın satış: 1.651,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.262,00
Yarım altın satış: 3.301,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.524,00
Tam altın satış: 6.582,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.688,00
Cumhuriyet altını satış: 6.789,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.695,00
Ata altın satış: 6.753,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Kasım Pazartesi günü saat 11.59 itibarıyla alınmıştır.