Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 7 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

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7 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,60 (Alış) - 18,61 (Satış)

EURO: 18,59 (Alış) - 18,61 (Satış)

STERLİN: 21,14 (Alış) - 21,24 (Satış)

1 DOLAR = 18,61 TL

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👉7 Kasım Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.000,90

Gram altın satış: 1.001,08

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.636,00

Çeyrek altın satış: 1.651,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.262,00

Yarım altın satış: 3.301,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.524,00

Tam altın satış: 6.582,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.688,00

Cumhuriyet altını satış: 6.789,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.695,00

Ata altın satış: 6.753,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Kasım Pazartesi günü saat 11.59 itibarıyla alınmıştır.