Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 6 Kasım Pazar 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 07:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

6 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,57 (Alış) - 18,57 (Satış)

EURO: 18,46 (Alış) - 18,52 (Satış)

STERLİN: 21,06 (Alış) - 21,17 (Satış)

1 DOLAR = 18,57 TL

👉6 Kasım Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.003,61

Gram altın satış: 1.004,00

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.638,00

Çeyrek altın satış: 1.658,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.266,00

Yarım altın satış: 3.315,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.533,00

Tam altın satış: 6.606,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.688,00

Cumhuriyet altını satış: 6.789,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.703,00

Ata altın satış: 6.777,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Kasım Pazar günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

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