Haberler Haberler TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU! | TOKİ kura çekilişi hangi ilde ne zaman yapılacak? - 2022 TOKİ kura çekim tarihi ne zaman?

TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU! | TOKİ kura çekilişi hangi ilde ne zaman yapılacak? - 2022 TOKİ kura çekim tarihi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi için heyecanlı bvekleyiş sürerken güzel haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, TOKİ kura çekiliş tarihini açıklarken arama motorlarında araştırılan TOKİ kura çekilişi hangi ilde ne zaman yapılacak? - 2022 TOKİ kura çekim tarihi ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derleidk.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 15:42 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 15:50
TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU! | TOKİ kura çekilişi hangi ilde ne zaman yapılacak? - 2022 TOKİ kura çekim tarihi ne zaman?

TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU! | TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde çekiliş tarihi heyecanla beklenirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum müjdeyi verdi. İllere göre yapılacak olan kura çekiminin önce hangi illerde ve hangi tarihler de yapılacağını açıklayan Bakan Kurum, net tarihi kamuoyu ile paylaştı. Peki TOKİ kura çekilişi hangi ilde ne zaman yapılacak? - 2022 TOKİ kura çekim tarihi ne zaman? İşte detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLDE NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 TOKİ kura çekimi detayları açıklandı. Kura çekimi tarihi ise etap etap yapılacak. Kura çekim tarihi Mart 2023'te son bulacak. Bakan Kurum, ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirtti.

Bakan Kurum açıklamasında şunları ifade etti;

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız.

İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

2022 TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

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