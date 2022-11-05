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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA? | 2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? - KPSS sınavı kaç dakika sürecek?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Ortaöğretim sınavına saatler kaldı. Yüz binlerce adayın memur olma hayaliyle katılacağı sınavdan önce arama motorlarında KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta? 2022 KPSS Ortaöğretim kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? - KPSS sınavı kaç saat sürüyor? sorularının cevabını araştırıyor. Adayların merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 15:50
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA? | 2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? - KPSS sınavı kaç dakika sürecek?

Binlerce adayın devlet memuru olma hayaliyle katıldığı ÖSYM ortaöğretim sınavında beklenen gün geldi. Sınava saatler kala ortaöğretim mezunları için yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin sorgular arama motorlarında hız kazanırken en çok soulardan biri de 2022 KPSS Ortaöğretim kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? oldu. İşte KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin tüm merak edilenler...

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına girişlerine izin verilmeyecek.

6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan sınavın sonucu ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ DAKİKA SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS ortaöğretim sınavı 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek .

Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.

ADAYLARIN DİKKATİNE!

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 06 Kasım 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecektir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

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