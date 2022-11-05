Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 5 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 5 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 5 Kasım Cuma 2022 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 07:05
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 5 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 5 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

5 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,57 (Alış) - 18,57 (Satış)

EURO: 18,46 (Alış) - 18,52 (Satış)

STERLİN: 21,06 (Alış) - 21,17 (Satış)

1 DOLAR = 18,57 TL

👉5 Kasım Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.003,61

Gram altın satış: 1.004,00

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.637,00

Çeyrek altın satış: 1.662,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.263,00

Yarım altın satış: 3.324,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.527,00

Tam altın satış: 6.622,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.651,00

Cumhuriyet altını satış: 6.752,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.697,00

Ata altın satış: 6.795,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Kasım Cumartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den bomba transfer! Milli yıldızla anlaşma sağlandı...
Ünlüler akın etti! Eski aşıklar Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu köşe kapmaca oynadı, Seranay Sarıkaya ise tarzıyla büyüledi
Buruk'un derbi planı belli oldu!
İşte Şenol Güneş'in imha planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV8,5 CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
TUS yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
İZMİR'DE DEPREM!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu rahat Kerem Aktürkoğlu rahat 06:33
Masuaku'yu uyardı Masuaku'yu uyardı 06:27
F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi 00:55
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:34
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:26
Buruk'un derbi planı belli oldu! Buruk'un derbi planı belli oldu! 23:58
Daha Eski
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:52
Ezber bozan adam! 155 günde... Ezber bozan adam! 155 günde... 22:52
Rizespor evinde hata yapmadı! Rizespor evinde hata yapmadı! 22:50
Ümraniye 3 puanla tanıştı! Ümraniye 3 puanla tanıştı! 22:44