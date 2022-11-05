Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 5 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

5 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,57 (Alış) - 18,57 (Satış)

EURO: 18,46 (Alış) - 18,52 (Satış)

STERLİN: 21,06 (Alış) - 21,17 (Satış)

1 DOLAR = 18,57 TL

👉 5 Kasım C umartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.003,61

Gram altın satış: 1.004,00

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.637,00

Çeyrek altın satış: 1.662,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.263,00

Yarım altın satış: 3.324,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.527,00

Tam altın satış: 6.622,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.651,00

Cumhuriyet altını satış: 6.752,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.697,00

Ata altın satış: 6.795,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Kasım Cumartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.