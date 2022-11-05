💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 5 Kasım Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 5 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 5 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
5 KASIM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Kasım 2022 Cumartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
28 - 36 - 44 - 71 - 78 - 88 Joker: 65 Süperstar: 4
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