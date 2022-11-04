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SON DAKİKA HABERLERİ: İzmir Buca'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, can kaybına neden olmadı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 09:57 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 09:59
SON DAKİKA HABERLERİ: İzmir Buca'da deprem oldu

Son dakika haberleri... AFAD internet sitesinde yapılan duyuruda, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Yaşanan deprem sonrası oluşan panik ile cam ve balkonlardan atlayan vatandaşlar olurken binalarda meydana gelen çatlaklar dikkat çekti.

Depremin 14.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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