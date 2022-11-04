SON DAKİKA HABERLERİ: İzmir Buca'da deprem oldu

Son dakika haberleri... AFAD internet sitesinde yapılan duyuruda, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Yaşanan deprem sonrası oluşan panik ile cam ve balkonlardan atlayan vatandaşlar olurken binalarda meydana gelen çatlaklar dikkat çekti.
Depremin 14.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 4, 2022
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2022-11-04
Saat:03:29:21 TSİ
Enlem:38.348 N
Boylam:27.211 E
Derinlik:14.47 km
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