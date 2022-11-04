Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz | İşte 3 Kasım 2022 günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 09:07
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz... Namaz her müslümana farz olan bir ibadet şeklidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir ve bu Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Peki farz namazlarının kılınma vakitleri günün hangi zamanlarına denk gelir?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 4 Kasım 2022 günü Namaz Saatleri

İmsak vakti:👉 06.05

Güneşin doğuşu:👉 07.31

Öğle vakti:👉 12.55

İkindi vakti:👉 15:38

Akşam vakti:👉 18.03

Yatsı vakti:👉 19.25

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.



Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)
Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.


İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.



Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.



Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
SON DAKİKA: Rıza Akın hayatını kaybetti! Ünlü oyuncunun acı haberini Menderes Samancılar verdi...
Mehmet Ali Erbil dur durak bilmiyor 'güzel bacakları olan tayt giysin mesela Serenay Sarıkaya kilolular giymesin' TikTok skandalı sonrası...
Flaş yorum! "Jesus'a tek eleştirim..."
O isme övgüler yağdırdı! "Gerçekten büyük oynadı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?
Yeniden değerleme oranı 2023 belli oldu!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK'dan Kayserispor ve Adana Demirspor'a ceza PFDK'dan Kayserispor ve Adana Demirspor'a ceza 09:01
Flaş yorum! "Jesus'a tek eleştirim..." Flaş yorum! "Jesus'a tek eleştirim..." 08:22
O isme övgüler yağdırdı! "Gerçekten büyük oynadı" O isme övgüler yağdırdı! "Gerçekten büyük oynadı" 08:13
Zafer Avrupa basınında! "F.Bahçe'yi sindiremedi" Zafer Avrupa basınında! "F.Bahçe'yi sindiremedi" 07:58
Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız 01:55
A. Madrid'in Crespo pişmanlığı! 2 milyon euro için... A. Madrid'in Crespo pişmanlığı! 2 milyon euro için... 01:49
Daha Eski
Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız 01:48
‘Yıldız çocuk’ ‘Yıldız çocuk’ 01:47
Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! 01:46
Osayi’ye milli davet Osayi’ye milli davet 01:45
Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! 01:45
Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı 01:45