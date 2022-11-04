Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 4 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

4 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,6201 (Alış) - 18,6239 (Satış)

EURO: 18,2369 (Alış) - 18,2443 (Satış)

STERLİN: 20,8308 (Alış) - 20,9353 (Satış)

1 DOLAR = 18,62 TL

👉4 Kasım Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 987,83

Gram altın satış: 987,99

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.619,00

Çeyrek altın satış: 1.633,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.227,00

Yarım altın satış: 3.266,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.454,00

Tam altın satış: 6.507,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.593,00

Cumhuriyet altını satış: 6.693,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.623,00

Ata altın satış: 6.676,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Kasım Cuma günü saat 14.10 itibarıyla alınmıştır.