Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 4 Kasım Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 4 Kasım Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentteki barajlarda doluluk oranı günlerdir yüzde 50'nin altında seyrederken 4 Kasım Cuma barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 10:50
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 4 Kasım Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 4 Kasım Cuma günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 39,73 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 10'UN ALTINA DÜŞTÜ💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 22.9 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 44,02 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 3,42'ye geriledi.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊




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