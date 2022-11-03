KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! | 2022 KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - KPSS ön lisans sonuç ekranı ÖSYM

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! | Devlet memuru olmak isteyen binlerce ön lisans mezunu adayın katıldığı KPSS Ön Lisans sınavında geri sayım sona erdi. ÖSYM, resmi internet sitesinde adayların puanlarını erişime açtı. 3 Kasım itibarıyla puanlarını öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında KPSS sonuç sorgulama ekranı ve KPSS ön lisans sonuç ekranı ÖSYM konularını araştırırken merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

📌Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

📌Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ

📍 KPSS ön lisans sınavı ardından sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

📍 Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

📝Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

📝Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

📝KPSS önlisans sınavı ardından sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

📝Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

📝KPSS önlisans sınavı ardından sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

📝Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.