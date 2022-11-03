KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | KPSS Ön Lisans ÖSYM sonuç ekranı - 2022 KPSS sonuç sorgula

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Binlerce ön lisans mezunu adayın devlet memuru olmak için yarıştığı KPSS Ön Lisans sınavında heyecnalı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın tüm oturumlarının tamamlanmasının ardından sınav puanlarının ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar arama motorlarında KPSS Ön Lisans ÖSYM sonuç ekranı - 2022 KPSS sonuç sorgula konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, KPSS ön lisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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Adaylar, KPSS ön lisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

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KPSS önlisans sınavına katılan adayların sınavlarının geçerli olması için uyması gereken kurallar başvuru kılavuzunda belirtilmiştir.

Buna göre adayların sınav esnasında konuşmaları, kopya çekmeleri-vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kağıdı kullanmaları veya soru ve cevapları başka bir kağıda yazmaları yasaktır. İşte sınavın geçerli sayılması için adayların uyması gereken kurallar;