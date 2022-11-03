Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 3 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

3 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,62 (Satış)

EURO: 18,20 (Alış) - 18,21 (Satış)

STERLİN: 20,91 (Alış) - 21,01 (Satış)

1 DOLAR = 18,62 TL

👉3 Kasım Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 974,19

Gram altın satış: 974,37

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.604,00

Çeyrek altın satış: 1.617,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.199,00

Yarım altın satış: 3.236,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.397,00

Tam altın satış: 6.449,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.532,00

Cumhuriyet altını satış: 6.631,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.564,00

Ata altın satış: 6.619,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Kasım Perşembe günü saat 12.17 itibarıyla alınmıştır.