BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 3 Kasım Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 3 Kasım Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 40,02 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 10'UN ALTINA DÜŞTÜ💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 23.25 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 44,17 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 4,47'ye geriledi.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊