EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? Ekim ayı enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 Ekim ayı için açıklayacağı enflasyon oranı, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. TEFE TÜFE verilerinden emekli maaş zammına kadar birçok oranda belirleyici olan enflasyon verisi hakkında araştırılan Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun cevabı ve TÜİK 2022 Ekim ayı enflasyon oranı tahminleri ve beklenti anketi haberimizde...

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EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜİK, Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Kasım Perşembe günü, saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK 2022 EKİM AYI ENFLASYON ORANI TAHMİNLERİ VE BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.

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Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.