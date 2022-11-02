Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 2 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
2 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,62 (Satış)
EURO: 18,43 (Alış) - 18,45 (Satış)
STERLİN: 21,34 (Alış) - 21,45 (Satış)
1 DOLAR = 18,62 TL
👉2 Kasım Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 991,49
Gram altın satış: 991,65
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.629,00
Çeyrek altın satış: 1.640,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.247,00
Yarım altın satış: 3.283,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.495,00
Tam altın satış: 6.542,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.631,00
Cumhuriyet altını satış: 6.731,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.664,00
Ata altın satış: 6.714,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Kasım Çarşamba günü saat 13.48 itibarıyla alınmıştır.