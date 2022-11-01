Haberler Haberler KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | KPSS Ön Lisans ÖSYM sonuç ekranı - 2022 KPSS sonuç sorgula

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | KPSS Ön Lisans ÖSYM sonuç ekranı - 2022 KPSS sonuç sorgula

Binlerce ön lisans mezunu adayın yarıştığı KPSS Ön Lisans sınavında oturumların gerçekleşmesinin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Devlet memuru olmak isteyen adaylar sonuçların açıklanmasını heyecanla beklerken arama motorlarında KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans ÖSYM sonuç ekranı - 2022 KPSS sonuç sorgula konuları da en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte KPSS Ön Lisans sınav sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 13:36 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 13:41
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | KPSS Ön Lisans ÖSYM sonuç ekranı - 2022 KPSS sonuç sorgula

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Binlerce ön lisans mezunu adayın devlet memuru olmak için yarıştığı KPSS Ön Lisans sınavında heyecnalı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın tüm oturumlarının tamamlanmasının ardından sınav puanlarının ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar arama motorlarında KPSS Ön Lisans ÖSYM sonuç ekranı - 2022 KPSS sonuç sorgula konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, KPSS ön lisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

KPSS Ön Lisans puanı nasıl hesaplanır? Devamını Oku BUNU DA OKU

Adaylar, KPSS ön lisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

👉KPSS ÖN LİSANS ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN👈

Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

KPSS Ön Lisans sınavında kaç net kaç puan? Devamını Oku BUNU DA OKU

👉2022 KPSS SONUÇ SORGULA👈

KPSS önlisans sınavına katılan adayların sınavlarının geçerli olması için uyması gereken kurallar başvuru kılavuzunda belirtilmiştir.

Buna göre adayların sınav esnasında konuşmaları, kopya çekmeleri-vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kağıdı kullanmaları veya soru ve cevapları başka bir kağıda yazmaları yasaktır. İşte sınavın geçerli sayılması için adayların uyması gereken kurallar;

KPSS Ön Lisans 2022 soru ve cevapları PDF indir Devamını Oku BUNU DA OKU
  • Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,
  • Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesi'ni sınav görevlilerine teslim etmesi,
  • Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
  • Cevaplarını sınav süresi içinde Cevap Kâğıdı'nın ilgili alanına işaretlemiş olması,
  • Cevap Kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve Soru Kitapçığı Numarası'nı doğru olarak yazıp kodlaması,
  • Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı'na yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
  • Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
  • Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve Cevap Kâğıdı'nda işaretlemeye devam etmemesi,
  • Sınav sonunda Soru Kitapçığı'nı (sayfaları eksiksiz olarak) ve Cevap Kâğıdı'nı sınav görevlilerine teslim etmesi,
  • Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.

DİĞER
Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıttı, 200 bin lira kredi çektirip dolandırdı!
Güven Kıraç kendinden yaşça küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı! 12 yıllık eşiyle boşandı 10 milyon TL, Cihangir'deki ev ve...
Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı!
UEFA'dan skandal karar! F.Bahçe maçına atandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler (1 Kasım Salı)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (1 Kasım 2022)
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
TOGG satış fiyatı ve renkleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! Şenol Güneş ve Cenk Tosun arasında ilginç rastlantı! 13:24
Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar... Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar... 13:14
UEFA'dan skandal karar! F.Bahçe maçına atandı UEFA'dan skandal karar! F.Bahçe maçına atandı 12:42
G.Saray'da derbi mesaisi! 2 futbolcu... G.Saray'da derbi mesaisi! 2 futbolcu... 12:34
Icardi için bomba iddia! Yeni takımı... Icardi için bomba iddia! Yeni takımı... 12:24
Temsilcilerimizin hakemleri açıklandı! UEFA'dan şok... Temsilcilerimizin hakemleri açıklandı! UEFA'dan şok... 12:20
Daha Eski
Başakşehir’in en golcüsü Ndayishimiye! Başakşehir’in en golcüsü Ndayishimiye! 11:53
Derbi öncesii ilginç istatistik! Buruk ve Güneş... Derbi öncesii ilginç istatistik! Buruk ve Güneş... 11:42
Hull City - Middlesbrough maçı saat kaçta? Hull City - Middlesbrough maçı saat kaçta? 11:27
Anadolu Efes yeni transferini açıkladı Anadolu Efes yeni transferini açıkladı 11:06
Fırtına'nın antrenman ve basın programı belli oldu Fırtına'nın antrenman ve basın programı belli oldu 11:05
Yalçın Granit vefatının 2. yılında anılıyor Yalçın Granit vefatının 2. yılında anılıyor 11:00