İSKİ SU KESİNTİSİ – 1 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 1 Kasım Salı 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

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1 KASIM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

BÜYÜKÇEKMECE

GÜZELCE MAH,BAHÇELİEVLER MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:24:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

KAYABAŞI MAH,BAŞAKŞEHİR MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 08:41:37.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU

PİRİPAŞA MAH,FETİHTEPE MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 11:32:39.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ

ZÜBEYDE HANIM MAH,GAZİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:56:54.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

KÜÇÜK KILIÇLI MAH,FENER MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:43:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

ZÜMRÜTEVLER MAH,GİRNE MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 11:37:50.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK

AHMET YESEVİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 10:07:46.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

AYDINLI MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:48:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇEKMEKÖY

HÜSEYİNLİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 11:16:00.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

ŞERİFALİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:12:40.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

BAHÇELİEVLER MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 10:56:04.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.