EMEKLİLERE KASIM MÜJDESİ! Bankalar promosyonları yükseltti! Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? İşte zamlı liste...

EMEKLİLERE KASIM MÜJDESİ | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli promosyonlarında yeni bir gelişme yaşandı. Müşteri çekmek için adeta birbirleriyle yarışan bankalar, KAsım ayı ile birlikte emekli promosyonlarına zam yaptı. Peki hangi banka kaç TL promosyon veriyor? İşte banka banka zamlı liste...

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2022 KASIM EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Bu kapsamda emekli ve hak sahiplerinin maaşlarına göre alacakları promosyanlar şöyle:

Emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

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👉Maaşı 3.500-TL'ye kadar olanlara 3.000-TL,

👉Maaşı 3.500-TL – 7.500-TL arası olanlara 3.500-TL,

👉Maaşı 7.500-TL – 10.000-TL arası olanlara 4.500-TL,

👉Maaşı 10.000-TL'den fazla olanlara 5.000-TL

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SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Eğer kişi aynı banka züerinden maaş almaya devam edecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek. Ancak farklı bankaya geçme durumu varsa bunun için taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.

MAAŞ TAŞIMA, BANKA DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELER?

Öncelikle maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya TC kimliğinizle giderek talep oluşturuyorsunuz. Daha sonra bankaların tekliflerini değerlendirerek promosyonlarını değerlendirebilirsiniz. Ardından ikinci maaşınızı seçtiğiniz bankadan alabilirsiniz.

e-DEVLET ÜZERİNDEN MAAŞ TAŞIMA NASIL YAPILIR?

e-Devlete giriş yaptıktan sonra SGK'nın sayfasına gidin.

Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

Ardından güncelleme kısmına tıklayın.

e-DEVLET ÜZERİNDEN MAAŞ TAŞIMAK İÇİN TIKLAYIN

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

HANGİ BANKA KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

📌AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli. Maaşa göre 4 bin 650, 5 bin 800, 7 bin 000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var. Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2022: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?

📌YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. Bir aylık net gelir bin 499 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL; bin 500 TL 2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL; 2 bin 500 TL'nin üzerindeyse 7 bin 250 TL nakit promosyon ödeniyor. Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2022: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?

📌GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli. Maaşa göre 4 bin, 5 bin, 6 bin lira veriyor. 1-31 Ekim arasında ilk defa kredi kartı başvurusu onaylananlar bununla 30 Kasım'a kadar 500 lira harcama yapmaları ve en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanabiliyor. İnternet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.

📌HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank, bin 500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi veriyor. Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2022: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?

📌ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli. Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 5 bin TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda bin 250 TL'ye varan promosyon kazanıyor. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarı bin 500 TL'ye kadar ise 4 bin 650 TL, b,n 500 TL 2 bin 500 TL (2 bin 500 TL hariç) arası ise 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri ise 7 bin 000 TL nakit promosyon alınabiliyor.

📌İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli. Emekli maaşı tutarına göre 5 bin, 6 bin 250, 7 bin 500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan MaxiPuan hediye ediliyor. Maaşını taşıyan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz yapabiliyor.

📌VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Bir aylık mekli maaşı tutarı bin 500 TL'ye (bin 500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, bin 500 2 bin 500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

📌ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli. 3 bin 500 TL altında emekli aylığı alanlara 3 bin TL 3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin TL tutarında olmak üzere promosyon ödemesi yapılacak.

📌TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli. Emekli maaşına göre 3 bin, 5 bin, 7 bin lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Kredi kartı ile yapılacak toplamda 3.000 lira ve üzeri harcamaya 300 lira bonus kazanma imkanı sunuyor. Maaş yatmadan 3 gün önce bin liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor. Kiralık kasa hizmetinden yüzde 50 indirimle yararlanma, şubede işlem önceliği, internet ve mobil şubede ücretsiz havale-EFT gibi imkanlar da var.

📌DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Denizbank Ekim ayında emekli promosyon kampanyasına bir güncelleme yapmadı. Emeklilere maaşa göre 675, 850, bin lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre bin 425, bin 600, bin 750 lira alabiliyor. Kampanya yıl sonuna kadar devam ediyor.

Emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.

📌QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank, 5 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık bin 499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 lira, aylık bin 500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 lira, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin lira promosyon veriliyor.

📌ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyanlara 2 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, bin 499 TL'ye kadar maaş alanlara bin 500 TL, bin 500 TL-2 bin 499 TL aralığında maaş alanlara bin 750 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2 bin TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.