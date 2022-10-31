Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz | İşte 31 Ekim 2022 günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 07:39 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 08:39
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz... Namaz her müslümana farz olan bir ibadet şeklidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir ve bu Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Peki farz namazlarının kılınma vakitleri günün hangi zamanlarına denk gelir?

⚡️FENERBAHÇELİLERİ SEVİNDİREN HABER! JORGE JESUS... | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 31 Ekim 2022 günü Namaz Saatleri

İmsak vakti:👉 06.00

Güneşin doğuşu:👉 07.26

Öğle vakti:👉 12.53

İkindi vakti:👉 15:42

Akşam vakti:👉 18.09

Yatsı vakti:👉 19.30

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.



Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)
Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.


İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.



Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.



Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus Süper Lig tarihine geçti! Fenerbahçe'de 'yok artık' dedirten istatistik...
Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler: "Asaletine bakın"
O isme flaş sözler! "Tek aksayan yer..."
Mertens'e sürpriz talip! Teklifi kabul ederse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ANTALYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Antalya TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ADIYAMAN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Adıyaman TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye 09:43
Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti 09:43
F.Bahçe'de stoper operasyonu! F.Bahçe'de stoper operasyonu! 09:34
O isme flaş sözler! "Tek aksayan yer..." O isme flaş sözler! "Tek aksayan yer..." 09:24
Dikkat çeken yorum! "Başa ciddi iş açacak gibi" Dikkat çeken yorum! "Başa ciddi iş açacak gibi" 09:15
İrfan Can rekora koşuyor! Jesus... İrfan Can rekora koşuyor! Jesus... 09:14
Daha Eski
Olay sözler! "Golcüleri uçuruyor kaleciyi rezil ediyor" Olay sözler! "Golcüleri uçuruyor kaleciyi rezil ediyor" 07:53
O isme övgüler yağdırdı! "Her hafta yıldızı daha da parlıyor" O isme övgüler yağdırdı! "Her hafta yıldızı daha da parlıyor" 07:41
Erman Toroğlu'dan iki yıldız için flaş yorum! 'Kenardan fırçayı yediler Erman Toroğlu'dan iki yıldız için flaş yorum! 'Kenardan fırçayı yediler 01:26
Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! 01:18
Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! 01:18
Weghorst'tan Cenk Tosun sözleri! Birlikte oynamaktan... Weghorst'tan Cenk Tosun sözleri! Birlikte oynamaktan... 01:06