Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 31 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 31 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 31 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:04 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:07
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 31 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 31 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

JORGE JESUS'TAN OLAY HAREKET! FUTBOLCUYU TEKMELEDİ

31 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,61 (Alış) - 18,62 (Satış)

EURO: 18,48 (Alış) - 18,48 (Satış)

STERLİN: 21,45 (Alış) - 21,56 (Satış)

1 DOLAR = 18,62 TL

👉31 Ekim Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 979,13

Gram altın satış: 979,29

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.607,00

Çeyrek altın satış: 1.620,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.204,00

Yarım altın satış: 3.243,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.408,00

Tam altın satış: 6.463,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.567,00

Cumhuriyet altını satış: 6.666,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.576,00

Ata altın satış: 6.638,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Ekim Pazartesi günü saat 12.01 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçeği duyanların ağızları açık kaldı! Öyle bir mesleği elinin tersiyle itmiş ki...
İstanbulspor - Fenerbahçe maçında akılalmaz olay: Jorge Jesus yerde yatan oyuncuya tekme attı!
Abdülkadir Ömür'e yeni sözleşme!
Milli stoper Süper Lig devine mi geliyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sayısal Loto sonuçları (31 Ekim 2022)
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ANTALYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Antalya TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkadir Ömür'e yeni sözleşme! Abdülkadir Ömür'e yeni sözleşme! 11:08
Alperen Şengün'ün 16 sayısı mağlubiyete engel olmadı Alperen Şengün'ün 16 sayısı mağlubiyete engel olmadı 10:57
Monza - Bologna maçı hangi kanalda? Monza - Bologna maçı hangi kanalda? 10:34
Hellas Verona - Roma maçı hangi kanalda? Hellas Verona - Roma maçı hangi kanalda? 10:27
Milli stoper Süper Lig devine mi geliyor? Milli stoper Süper Lig devine mi geliyor? 10:26
Elche - Getafe maçı hangi kanalda? Elche - Getafe maçı hangi kanalda? 10:20
Daha Eski
Buruk'un kafası karıştı! Boey mi Dubois mı? Buruk'un kafası karıştı! Boey mi Dubois mı? 10:16
Gençlerbirliği - Manisa FK maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği - Manisa FK maçı hangi kanalda? 10:09
Başakşehir - Giresunspor maçı hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig Başakşehir - Giresunspor maçı hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig 10:03
Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? 09:56
Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye 09:43
Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti 09:43