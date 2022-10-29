Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı!

Türk spor camiası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajları paylaştı. Federasyonların ve kulüplerin paylaşımı şöyle;
FUTBOL FEDERASYONU
Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz Türk milletinin fedakârlığı ile kazanılan büyük zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamanın mutluluk ve onurunu yaşıyoruz.
Dünden bugüne en büyük emanetimiz olan Türkiye Cumhuriyeti; kararlılığın, vatanseverliğin, aklın, birlikteliğin, inancın, bağımsızlığın simgesidir. Cumhuriyet; ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır.
Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada, barışı ve huzuru ilelebet tesis edecek bir değerler bütünü olan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak olmanın onuruyla büyük Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
BASKETBOL FEDERASYONU
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı şöyle:
"Milletimizin karakterine işlemiş bağımsızlık ve özgürlük inancı, yine milletimizin azim ve fedakârlığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir ulusun yeniden doğuşuna vesile olmuştur. Cumhuriyet; bu inancın ve yeniden doğuşun bize bıraktığı en değerli mirastır.
29 Ekim 1923'te emsalsiz kahramanlıkların sonucu olarak kurulan Cumhuriyet, hepimizin en değerli mirası ve ortak hazinesidir. Bizlerin üzerine düşen; Cumhuriyetimizin gelişmesi ve sonsuza dek var olması için yorulmadan çalışmaktır.
Bu düşüncelerle; Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılını en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."