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Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı!

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu ve Voleybol Federasyonu'nun yanı sıra, ülkemizin önemli kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da anlamlı paylaşımlar yaptı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 11:13 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 12:02
Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı!

Türk spor camiası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajları paylaştı. Federasyonların ve kulüplerin paylaşımı şöyle;

💥DEVLER ARDA GÜLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ! DEVRE ARASINDA... 👀

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı!

FUTBOL FEDERASYONU

Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz Türk milletinin fedakârlığı ile kazanılan büyük zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamanın mutluluk ve onurunu yaşıyoruz.
Dünden bugüne en büyük emanetimiz olan Türkiye Cumhuriyeti; kararlılığın, vatanseverliğin, aklın, birlikteliğin, inancın, bağımsızlığın simgesidir. Cumhuriyet; ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır.
Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada, barışı ve huzuru ilelebet tesis edecek bir değerler bütünü olan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak olmanın onuruyla büyük Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı!

BASKETBOL FEDERASYONU

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı şöyle:
"Milletimizin karakterine işlemiş bağımsızlık ve özgürlük inancı, yine milletimizin azim ve fedakârlığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir ulusun yeniden doğuşuna vesile olmuştur. Cumhuriyet; bu inancın ve yeniden doğuşun bize bıraktığı en değerli mirastır.
29 Ekim 1923'te emsalsiz kahramanlıkların sonucu olarak kurulan Cumhuriyet, hepimizin en değerli mirası ve ortak hazinesidir. Bizlerin üzerine düşen; Cumhuriyetimizin gelişmesi ve sonsuza dek var olması için yorulmadan çalışmaktır.
Bu düşüncelerle; Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılını en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı!

VOLEYBOL FEDERASYONU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Milletinin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz.
Bu vesileyle, var oluşumuzu borçlu olduğumuz bu zaferin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı!

BEŞİKTAŞ

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı;
Beşiktaşımıza gönül vermiş taraftarlarımıza ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür ve hür vatandaşlarına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
119 yıllık geçmişi ile ülkemizin en köklü spor kulübü olarak, 29 Ekim'de çok başka bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Bu gurur ve mutluluk bize, yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten miras... Atamızın bize çizdiği yoldan yürümenin gururu...
Bu gurura, Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak 20 yaşımızdan bu yana Ata'mızın izinde olmanın, Cumhuriyetin yılmaz takipçisi olmanın hatta Cumhuriyet ile bir olarak biz "Cumhuriyetiz" demenin gururu ekleniyor. Coşkumuz büyüyor, içimizden taşıyor. 20 yaşımızdan beri Cumhuriyetiz.
Bu coşkun duygularımla tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle saygıyla anıyorum.
Yaşasın Cumhuriyet...

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı!

FENERBAHÇE

Cumhuriyetin Feneri Haykırıyor: "Yaşa, Sonsuz Ol Cumhuriyet..."
Ulusumuza bırakılmış en büyük miras olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılı kutlu olsun...
Çağdaşlığın göstergesi ve demokrasinin dayanağı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Ulusumuza armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın müdafaasında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi sonsuz özlem ve saygıyla anıyoruz.
BİZ,
Bu topraklara siper olanları unutmayan, kadınıyla erkeğiyle cephede savaşanları kalbine kazıyan,
Atamızın emanetine sahip çıkan, ilkelerinden şaşmayan Cumhuriyetin Feneri olarak; bu vatana ve Cumhuriyete layık olmak için YAŞIYORUZ...
Milyonlarca taraftarımızın sesi olarak haykırıyoruz:
Ulu Önderimizin İzinde, Yaşa, Sonsuz Ol Cumhuriyet!

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı!

GALATASARAY

Yaşasın cumhuriyet!
Ulu Önder Atatürk 10. Yıl Nutku'nda, "Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine borçluyuz." demiştir.
Birlik ve beraberlik olgusunun başarıya giden yolda altın kural olduğunu bize tekrar hatırlatan bu cümle vesilesiyle, bir halatı hep birlikte çekenlerin takımı Galatasaray, geçmişte olduğu gibi gelecekte de birlik ve beraberliğin en güzel timsali olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılında bize aydınlanma yolunu açan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanın kurtuluşu için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı!

TRABZONSPOR

Cumhuriyetin ilk günkü heyecanıyla; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyoruz! İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

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