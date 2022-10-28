CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2022 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları resimli Facebook, WhatsApp, Instagram

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2022 | İki yıldır pandeminin gölgesinde geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, koronavirüsün hafiflemesiyle birlikte bu sene tüm yurtta kalabalıklar içinde, heyecanla kutlanacak. Bayram için geri sayım devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet rejiminin kabul edildiği tarih olan 29 Ekim, 1925'ten bu yana Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Bu önemli günde sevdiklerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyenler ise arama motorlarında Facebook, WhatsApp, Instagram için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları araştırıyor. İşte en güzel Cumhuriyet Bayramı mesajları...

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI FACEBOOK

🌙Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

🌙Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

🌙Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

🌙Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

🌙Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

🌙Cefakar bir neslin torunları olarak bizim bu günleri görmemizi sağlayan tüm dedelerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e minnetlerimi sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...

🌙Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

🌙Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI WHATSAPP

⭐Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

⭐Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

⭐Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.



⭐Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

⭐El birliğiyle daha Laik, daha çağdaş, daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet Bir ülkenin Damarıdır… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

⭐Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 29 Ekim!

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI INSTAGRAM

🌙Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

🌙Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

🌙Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

🌙Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

🌙Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.