Haberler Haberler 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? | 28 Ekim 2022 saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü?

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? | 28 Ekim 2022 saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala yurtta kutlamalar için heyecan artarken vatandaşlar, 28 Ekim'in de tatil olup olmadığını araştırıyor. Resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önceki günün kamuda ve özel sektörde yarım gün olup olmadığını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 28 Ekim 2022 yarım gün mü, resmi tatil mi? | 28 Ekim saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 09:30
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? | 28 Ekim 2022 saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır istenen coşkuyla kutlanamayan Cumhuriyet Bayramı bu sene salgının gölgesi dışında, tüm yurtta heyecanla kutlanacak. Bayramın öncesinde tatil olup olmayacağını araştıran vatandaşlar arama motorlarında 28 Ekim 2022 yarım gün mü, resmi tatil mi? | 28 Ekim saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

🔥 JORGE JESUS KALİBRESİNDE! G.SARAY'DA OKAN BURUK İLE YOLLAR AYRILIRSA... 👈🏼

28 EKİM 2022 YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller takvimi Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene Cumartesi gününe denk gelmektedir. 28 Ekim ise 2022 yılında cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim vatandaşlar yarım gün çalışır ve okullar da öğlene kadar açık kalır.

28 EKİM SAAT KAÇTAN SONRA TATİL?

Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra resmi olarak tatil ilan edilir. Yani 28 Ekim Cuma 2022 tarihinde saat 13.00'ten sonra tatildir.

💥CİMBOM'UN KASASI DOLACAK! YILDIZ İSME TEKLİF...👀

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ? KAMUDA YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor ancak bu yıl Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları mesai ücreti alacak. Ya da o gün izinli olarak geçirecek. Aynı zamanda 28 Ekim Cuma günü de resmi olarak yarım gün tatil olduğundan 28 Ekim'de tam gün çalışan özel sektör çalışanları da ekstra mesai ücreti alacak.

28 Ekim banka, PTT, kargo, noter, eczane, hastane, adliye çalışma saatleri Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Ünlü sunucu Esra Erol, Elif’in çocukları için verdiği mücadeleye kayıtsız kalmadı! Esra Erol Elif’in yüzünü güldürdü!
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'dan Mehmet Dinçerler tepkisi! Hadise'yle boşanma arifesindeyken görüntüleri ifşa olmuştu...
Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."
Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Baraj doluluk oranları (27 Ekim 2022)
28 Ekim banka, PTT, kargo, noter, eczane, hastane, adliye çalışma saatleri
Planlı su kesintisi olan ilçeler (27 Ekim 2022)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Edin Visca sevinci! Trabzonspor'da Edin Visca sevinci! 09:35
F.Bahçe - Rennes maçı saat kaçta? F.Bahçe - Rennes maçı saat kaçta? 09:22
Bartra Benzema'dan özür diledi! Meğer... Bartra Benzema'dan özür diledi! Meğer... 09:14
Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri... Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri... 09:12
Conte VAR'a ateş püskürdü! "Adaletsizlik hissediyorum" Conte VAR'a ateş püskürdü! "Adaletsizlik hissediyorum" 09:05
Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..." Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..." 09:04
Daha Eski
Yabancı hocalara servet! Ödenen tazminat... Yabancı hocalara servet! Ödenen tazminat... 08:10
İddialı sözler! "Çok net görecekler" İddialı sözler! "Çok net görecekler" 07:58
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 01:21
Beşiktaş Şenol Güneş ile anlaştı Beşiktaş Şenol Güneş ile anlaştı 01:21
Galatasaray'da Gomis gelişmesi! Dev transfer piyangosu... Galatasaray'da Gomis gelişmesi! Dev transfer piyangosu... 01:21
Avcı'dan Kızılyıldız yorumu! "Son 7 maçtır..." Avcı'dan Kızılyıldız yorumu! "Son 7 maçtır..." 01:21