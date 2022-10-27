Haberler Haberler 2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranı - ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranı - ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi

KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım devam ederken ÖSYM sınav yerlerinin belli olduğunu duyurdu. 2022 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açılırken heyecanlı bekleyişi devam eden ortaöğretim mezunu binlerce aday arama motorlarında KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranını araştırıyor. ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:31 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 16:01
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranı - ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | ÖSYM tarafından ortaöğretim mezunları için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda geri sayım devam ediyor. Binlerce aday KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgesinin ne zaman erişime açılacağını merak ederken ÖSYM'den beklenen haber geldi. İşte KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranı - ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi...

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

👀BU İDDİA OLAY OLUR! "FLORYA'DA KÖSTEBEK VAR"💥

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SORU DAĞILIMI

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

GENEL YETENEK:

👉Türkçe = 30 Soru

👉Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

GENEL KÜLTÜR:

👉Tarih = 27 Soru

👉Coğrafya = 18 Soru

👉Vatandaşlık = 9 Soru

👉Güncel Bilgiler = 6 Soru

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM KONU DAĞILIMI

TÜRKÇE

  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Paragrafta Anlam
  • Sözcükte Yapı
  • Sözcük Türleri
  • Sözcük Grupları
  • Cümlenin Ögeleri
  • Cümle Türleri
  • Ses Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Anlatım Bozuklukları
  • Sözel Mantık

MATEMATİK

  • Temel Kavramlar
  • Sayılar
  • Faktöriyel
  • Sayı Basamakları
  • Bölme ve Bölünebilme
  • Asal Çarpanlara Ayırma
  • EBOB-EKOK
  • Rasyonel Sayılar
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Çarpanlara Ayırma
  • 1. Dereceden Denklemler
  • Oran – Orantı
  • Sayı Problemleri
  • Kesir Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • İşçi-Havuz Problemleri
  • Hareket Problemleri
  • Yüzde
  • Kar-Zarar Problemleri
  • Karışım Problemleri
  • Grafik Problemleri
  • Kümeler
  • İşlem
  • Modüler Aritmetik
  • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
  • Fonksiyonlar
  • Sayısal Mantık

GEOMETRİ

  • Geometrik Kavramlar
  • Doğruda Açılar
  • Üçgende Açılar
  • Özel Üçgenler
  • Dik Üçgen
  • İkizkenar Üçgen
  • Eşkenar Üçgen
  • Açıortay
  • Kenarortay
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Benzerlik
  • Açı Kenar Bağıntıları
  • Çokgenler
  • Dörtgenler
  • Çember ve Daire
  • Analitik Geometri
  • Katı Cisimler

TARİH

  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  • İlk Türk İslam Devletleri
  • Anadolu Selçuklu Dönemi ve Beylikler Dönemi
  • Osmanlı Devleti
  • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
  • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
  • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
  • 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
  • 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ve Islahatları
  • 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ve Islahatları
  • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
  • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
  • TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar
  • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

COĞRAFYA

  • Türkiye'nin Coğrafi Konumu
  • Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
  • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
  • Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
  • Tarım
  • Hayvancılık
  • Madenler ve Enerji Kaynakları
  • Sanayi ve Endüstri
  • Ulaşım
  • Ticaret
  • Turizm
  • Bölgeler Coğrafyası

VATANDAŞLIK

  • Temel Hukuk
  • Anayasa ve Devlet Yapıları
  • Hükümet Sistemleri ve Demokrasi
  • Türk Anayasa Tarihi
  • 1982 Anayasası'nın Temel İlkeleri
  • Temel Hak ve Hürriyetler
  • Yasama
  • Yürütme
  • Yargı
  • İdare Hukuku
  • Güncel Bilgiler

DİĞER
Ünlü sunucu Esra Erol, Elif’in çocukları için verdiği mücadeleye kayıtsız kalmadı! Esra Erol Elif’in yüzünü güldürdü!
Yeliz Yeşilmen'den ortalığı karıştıracak sözler! Sosyal medya ikiye bölündü: "Hadise, Sinan Akçıl, Hülya Avşar..."
Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."
Kerem ve Muslera alarmı! Aslan'ı bekleyen büyük tehlike...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS 2022 İPTAL OLACAK MI? | KPSS yeniden iptal edilecek mi?
Dolar ne kadar oldu (27 Ekim 2022)
Cumhuriyet Bayramı mesajları 2022
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Rennes maçı saat kaçta? F.Bahçe - Rennes maçı saat kaçta? 15:51
Guti'den Şenol Güneş Paylaşımı! Guti'den Şenol Güneş Paylaşımı! 15:46
Beşiktaş Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı Beşiktaş Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı 15:03
Sivasspor Cluj maçı saat kaçta? Sivasspor Cluj maçı saat kaçta? 14:26
F.Bahçe Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik F.Bahçe Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik 14:25
Kartal'ı Ümraniye maçına U-19 antrenörü hazırlıyor! Kartal'ı Ümraniye maçına U-19 antrenörü hazırlıyor! 14:19
Daha Eski
Fiorentina - Başakşehir maçı saat kaçta? Fiorentina - Başakşehir maçı saat kaçta? 14:15
Taraftarlar çıldırdı! Ümraniyespor maçında... Taraftarlar çıldırdı! Ümraniyespor maçında... 13:23
EuroLeague'de Türk derbisi oynanacak! EuroLeague'de Türk derbisi oynanacak! 13:22
Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..." Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..." 13:06
Sturm Graz - Feyenoord maçı saat kaçta? Sturm Graz - Feyenoord maçı saat kaçta? 13:05
Lazio - Midtjylland maçı saat kaçta? Lazio - Midtjylland maçı saat kaçta? 13:01