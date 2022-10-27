2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranı - ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | ÖSYM tarafından ortaöğretim mezunları için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda geri sayım devam ediyor. Binlerce aday KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgesinin ne zaman erişime açılacağını merak ederken ÖSYM'den beklenen haber geldi. İşte KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranı - ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi...

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



👀BU İDDİA OLAY OLUR! "FLORYA'DA KÖSTEBEK VAR"💥

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SORU DAĞILIMI

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

GENEL YETENEK:

👉Türkçe = 30 Soru

👉Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

GENEL KÜLTÜR:

👉Tarih = 27 Soru

👉Coğrafya = 18 Soru

👉Vatandaşlık = 9 Soru

👉Güncel Bilgiler = 6 Soru

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM KONU DAĞILIMI

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Sözcükte Yapı

Sözcük Türleri

Sözcük Grupları

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozuklukları

Sözel Mantık

MATEMATİK

Temel Kavramlar

Sayılar

Faktöriyel

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

Asal Çarpanlara Ayırma

EBOB-EKOK

Rasyonel Sayılar

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Çarpanlara Ayırma

1. Dereceden Denklemler

Oran – Orantı

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi-Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Yüzde

Kar-Zarar Problemleri

Karışım Problemleri

Grafik Problemleri

Kümeler

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Fonksiyonlar

Sayısal Mantık

GEOMETRİ

Geometrik Kavramlar

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Özel Üçgenler

Dik Üçgen

İkizkenar Üçgen

Eşkenar Üçgen

Açıortay

Kenarortay

Üçgende Alan

Üçgende Benzerlik

Açı Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

TARİH

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İlk Türk İslam Devletleri

Anadolu Selçuklu Dönemi ve Beylikler Dönemi

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ve Islahatları

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ve Islahatları

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar

Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

Cumhuriyet Dönemi

Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası

Atatürk İlkeleri

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

COĞRAFYA

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası

Tarım

Hayvancılık

Madenler ve Enerji Kaynakları

Sanayi ve Endüstri

Ulaşım

Ticaret

Turizm

Bölgeler Coğrafyası

VATANDAŞLIK