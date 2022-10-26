Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 26 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

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26 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,61 (Alış) - 18,61 (Satış)

EURO: 18,67 (Alış) - 18,68 (Satış)

STERLİN: 21,55 (Alış) - 21,65 (Satış)

1 DOLAR = 18,61 TL

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👉26 Ekim Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.001,54

Gram altın satış: 1.001,68

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.644,00

Çeyrek altın satış: 1.664,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.277,00

Yarım altın satış: 3.323,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.555,00

Tam altın satış: 6.620,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.697,00

Cumhuriyet altını satış: 6.798,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.726,00

Ata altın satış: 6.797,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Ekim Çarşamba günü saat 12:20 itibarıyla alınmıştır.