Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 26 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
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26 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,61 (Alış) - 18,61 (Satış)
EURO: 18,67 (Alış) - 18,68 (Satış)
STERLİN: 21,55 (Alış) - 21,65 (Satış)
1 DOLAR = 18,61 TL
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👉26 Ekim Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.001,54
Gram altın satış: 1.001,68
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.644,00
Çeyrek altın satış: 1.664,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.277,00
Yarım altın satış: 3.323,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.555,00
Tam altın satış: 6.620,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.697,00
Cumhuriyet altını satış: 6.798,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.726,00
Ata altın satış: 6.797,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Ekim Çarşamba günü saat 12:20 itibarıyla alınmıştır.