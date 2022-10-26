BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 26 Ekim Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 26 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 42,21 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 10'A DÜŞTÜ💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca yüzde 1'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 26.93 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 45,19 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 10.66'ya geriledi.

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