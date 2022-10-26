Haberler Haberler 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? | 28 Ekim 2022 saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü?

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? | 28 Ekim 2022 saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala yurtta kutlamalar için heyecan artarken vatandaşlar, 28 Ekim'in de tatil olup olmadığını araştırıyor. Resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önceki günün kamuda ve özel sektörde yarım gün olup olmadığını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 28 Ekim 2022 yarım gün mü, resmi tatil mi? | 28 Ekim saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 09:01 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 09:30
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? | 28 Ekim 2022 saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır istenen coşkuyla kutlanamayan Cumhuriyet Bayramı bu sene salgının gölgesi dışında, tüm yurtta heyecanla kutlanacak. Bayramın öncesinde tatil olup olmayacağını araştıran vatandaşlar arama motorlarında 28 Ekim 2022 yarım gün mü, resmi tatil mi? | 28 Ekim saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

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28 EKİM 2022 YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller takvimi Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene Cumartesi gününe denk gelmektedir. 28 Ekim ise 2022 yılında cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim vatandaşlar yarım gün çalışır ve okullar da öğlene kadar açık kalır.

28 EKİM SAAT KAÇTAN SONRA TATİL?

Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra resmi olarak tatil ilan edilir. Yani 28 Ekim Cuma 2022 tarihinde saat 13.00'ten sonra tatildir.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ? KAMUDA YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor ancak bu yıl Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları mesai ücreti alacak. Ya da o gün izinli olarak geçirecek. Aynı zamanda 28 Ekim Cuma günü de resmi olarak yarım gün tatil olduğundan 28 Ekim'de tam gün çalışan özel sektör çalışanları da ekstra mesai ücreti alacak.

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