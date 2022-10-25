Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 25 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 25 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 25 Ekim Dslı 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 22:40 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 22:40
İSKİ SU KESİNTİSİ – 25 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 25 Ekim Salı 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

25 EKİM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ'nin resmi internet sitesinde, 25 Ekim Salı 2022 tarihli planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Gün içinde sıklıkla güncellenen siteye yeni kesinti bölgeleri girildiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ'nin planlı su kesintilerinin yer aldığı internet sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe ocak ayında yaprak dökümü yaşayacak! Avrupa devleri tam 6 oyuncuya resmi teklifle geliyor…
5 ay önce anne olan Sinem Kobal o fotoğrafı ilk kez yayınladı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşine beğeni yağdı! “Her hali güzel”
Halit Kıvanç hayatını kaybetti
TFF'den VAR açıklaması! 'Son derece verimli"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Halit Kıvanç hayatını kaybetti
28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?
Canlı döviz ve altın kuru (25 Ekim)
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pınar Karşıyaka evinde kazandı Pınar Karşıyaka evinde kazandı 21:49
Sevilla ilk galibiyetini aldı! Sevilla ilk galibiyetini aldı! 21:44
Chelsea deplasmanda Salzburg'u devirdi! Chelsea deplasmanda Salzburg'u devirdi! 21:40
TFF'den VAR açıklaması! 'Son derece verimli" TFF'den VAR açıklaması! 'Son derece verimli" 20:04
Rossi: Başakşehir'e attığım gol... Rossi: Başakşehir'e attığım gol... 19:32
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi! Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi! 19:15
Daha Eski
Kanarya'dan G.Koreli atağı! Kanarya'dan G.Koreli atağı! 18:50
G.Saray'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor G.Saray'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor 18:30
F.Bahçe'de Rennes mesaisi! İdmanda 3 eksik F.Bahçe'de Rennes mesaisi! İdmanda 3 eksik 18:27
ManU'da Ronaldo gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve... ManU'da Ronaldo gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve... 18:23
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı | CANLI Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı | CANLI 18:17
Galatasaray'da 3 isim PFDK'da! Galatasaray'da 3 isim PFDK'da! 17:42