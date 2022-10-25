Haberler Haberler 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? | 28 Ekim 2022 saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü?

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? | 28 Ekim 2022 saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala yurtta kutlamalar için heyecan artarken vatandaşlar, 28 Ekim'in de tatil olup olmadığını araştırıyor. Resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önceki günün kamuda ve özel sektörde yarım gün olup olmadığını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 28 Ekim 2022 yarım gün mü, resmi tatil mi? | 28 Ekim saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 15:47
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? | 28 Ekim 2022 saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır istenen coşkuyla kutlanamayan Cumhuriyet Bayramı bu sene salgının gölgesi dışında, tüm yurtta heyecanla kutlanacak. Bayramın öncesinde tatil olup olmayacağını araştıran vatandaşlar arama motorlarında 28 Ekim 2022 yarım gün mü, resmi tatil mi? | 28 Ekim saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

🔥 JORGE JESUS KALİBRESİNDE! G.SARAY'DA OKAN BURUK İLE YOLLAR AYRILIRSA... 👈🏼

28 EKİM 2022 YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller takvimi Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene Cumartesi gününe denk gelmektedir. 28 Ekim ise 2022 yılında cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim vatandaşlar yarım gün çalışır ve okullar da öğlene kadar açık kalır.

28 EKİM SAAT KAÇTAN SONRA TATİL?

Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra resmi olarak tatil ilan edilir. Yani 28 Ekim Cuma 2022 tarihinde saat 13.00'ten sonra tatildir.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ? KAMUDA YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor ancak bu yıl Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları mesai ücreti alacak. Ya da o gün izinli olarak geçirecek. Aynı zamanda 28 Ekim Cuma günü de resmi olarak yarım gün tatil olduğundan 28 Ekim'de tam gün çalışan özel sektör çalışanları da ekstra mesai ücreti alacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: MHK'dan Ali Palabıyık kararı! Şok rapor ortaya çıktı...
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'tan gördüğü şiddeti neden sakladı? Vukuatı ortaya çıktı meğer daha önce de 'kavga' nedeniyle cezaevine girmiş...
Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara...
Temsilcilerimizin Avrupa'daki hakemleri belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Canlı döviz ve altın kuru (25 Ekim)
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
TV8,5 CANLI İZLE
İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler (21 Ekim Salı)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan anlamlı hareket! Trabzonspor'dan anlamlı hareket! 15:26
Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi... Dikkatler Emre Demir'in üzerinde! Xavi... 15:21
Volkan Demirel galibiyet aşkına! Volkan Demirel galibiyet aşkına! 15:05
Kanarya'da Rennes mesaisi devam ediyor! Kanarya'da Rennes mesaisi devam ediyor! 14:14
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! 14:01
Ali Palabıyık için resmi açıklama! Ali Palabıyık için resmi açıklama! 13:43
Daha Eski
Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara... Icardi'den flaş hamle! Wanda Nara... 13:40
Sumudica'dan çarpıcı sözler! "Türkiye'ye dönmek..." Sumudica'dan çarpıcı sözler! "Türkiye'ye dönmek..." 12:53
Benfica - Juventus maçı saat kaçta? Benfica - Juventus maçı saat kaçta? 12:15
PSG - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? PSG - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? 12:09
Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi 12:02
Leipzig - Real Madrid maçı saat kaçta? Leipzig - Real Madrid maçı saat kaçta? 11:57