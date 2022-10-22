Haberler Haberler MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Ekim MasterChef ödülü kim kazandı?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Ekim MasterChef ödülü kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyo. Sevilen programın 22 Ekim'de yayınlanan bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Ödül oyununu kazanan yarışmacı, 50 bin liranın sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef ödülünü kim kazandı?" İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 01:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 02:00
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Ekim MasterChef ödülü kim kazandı?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar arasında geçen kıyasıya mücadelede kazanan yarışmacı, 50 bin liralık para ödülünün sahibi olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Jüri üyeleri, yarışmacılardan et döner yapmalarını istedi. Kırmızı takım ilk oyunu kazandı ve 50 bin liralık ödül için kendi aralarında yarıştı. Şefler Kırmızı takım yarışmacılarından, Tekirdağ'a özgü yöresel bir tatlı olan Hayrabolu Tatlısı yapmalarını istedi. Rakiplerini eleyerek son ikiye kalan Barış ve Metin, ödül için yarıştı. En iyi yemeği yapan Barış, 50 bin liralık para ödülünün sahibi oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları;

Tayfun

Gamze

Atike

Fatma Nur

Metin

Tolga

DİĞER
Son dakika: Premier Lig'de Erling Haaland rüzgarı esiyor! Yıldız oyuncuyu geride bıraktı...
Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasındaki tartışmalı penaltı kararını Erman Toroğlu değerlendirdi: Bunlar futbolu bilmiyor
Jesus'tan sözleşme cevabı! Mayıs sonuna kadar...
Belözoğlu'dan F.Bahçe yorumu! "Karşılığını aldılar"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek mi?
Çılgın Sayısal sonuçları (22 Ekim)
💥 Sayısal Loto sorgulama ekranı (22 Ekim)
TV8,5 CANLI İZLE
Kahvenin sporcu performansındaki önemi ne?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cengiz'li Marsilya'ya Lens şoku! Cengiz'li Marsilya'ya Lens şoku! 00:21
Real Madrid Sevilla'ya şans tanımadı! Real Madrid Sevilla'ya şans tanımadı! 23:56
Inter uzatmalarda kazanmasını bildi! Inter uzatmalarda kazanmasını bildi! 23:56
Altay Bayındır: Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor Altay Bayındır: Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor 23:46
Penaltı verilmeli miydi? Erman Toroğlu yorumladı Penaltı verilmeli miydi? Erman Toroğlu yorumladı 23:40
F.Bahçe Beko farklı kazandı! F.Bahçe Beko farklı kazandı! 23:36
Daha Eski
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme! Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme! 23:06
Gustavo Henrique: Çok fazla imkan vermedik Gustavo Henrique: Çok fazla imkan vermedik 22:43
Belözoğlu'dan F.Bahçe yorumu! "Karşılığını aldılar" Belözoğlu'dan F.Bahçe yorumu! "Karşılığını aldılar" 22:40
Jesus'tan sözleşme cevabı! Mayıs sonuna kadar... Jesus'tan sözleşme cevabı! Mayıs sonuna kadar... 22:29
Diego Rossi: Önemli bir hedefi gerçekleştirdik Diego Rossi: Önemli bir hedefi gerçekleştirdik 22:27
Okaka: Kaybetmeyi hak etmedik Okaka: Kaybetmeyi hak etmedik 22:24