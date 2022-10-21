MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 21 Ekim MasterChef takım oyununu kazanan...

MasterChef'te takım yarışları devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, takım oyununda karşı karşıya geldi. İki ekip önceki günlerden kalan yemeklerle yeni bir yemek sundu. İşte MasterChef Türkiye yarışmasında yaşananlar...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kazanan ise mavi takım oldu. Kırmızı takım da bireysel dokunulmazlık için oyuna çıktı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Kırmızı takımda Barış, Yağız, Tolga, Metin ve Kıvanç dokunulmazlığa çıktı. Beş yarışmacı arasından dokunulmazlığı kazanan Kıvanç oldu. Kıvanç, önceki günlerden kalan artan yemeklerden balık yaptı. Yarışmada 6. eleme adayı ise Tolga oldu. Yarışmacılar pazar günü elemeye girecekler.