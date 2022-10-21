Haberler Haberler MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 21 Ekim MasterChef takım oyununu kazanan...

MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 21 Ekim MasterChef takım oyununu kazanan...

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 21 Ekim Cuma günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Mavi ve kırmızı takım, takım oyununda Manisa mutfağından yemekler yaptı. MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 01:05
MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 21 Ekim MasterChef takım oyununu kazanan...

MasterChef'te takım yarışları devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, takım oyununda karşı karşıya geldi. İki ekip önceki günlerden kalan yemeklerle yeni bir yemek sundu. İşte MasterChef Türkiye yarışmasında yaşananlar...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kazanan ise mavi takım oldu. Kırmızı takım da bireysel dokunulmazlık için oyuna çıktı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Kırmızı takımda Barış, Yağız, Tolga, Metin ve Kıvanç dokunulmazlığa çıktı. Beş yarışmacı arasından dokunulmazlığı kazanan Kıvanç oldu. Kıvanç, önceki günlerden kalan artan yemeklerden balık yaptı. Yarışmada 6. eleme adayı ise Tolga oldu. Yarışmacılar pazar günü elemeye girecekler.

DİĞER
Son dakika haberi: Benzema'dan en yakın rakibine tarihi fark! Ballon d'Or oylamaları açıklandı...
Gaziantep'te silahlar patladı! Ünlü katmerci ve oğluna silahlı saldırı: Orhan Sertkaya hayatını kaybetti
G.Saray'dan İtalyan kaleciye kanca!
Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV8,5 CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Mutlu'dan Aliyev'in halter kaldırmasına yorum! "Çok Korktum"
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'den bronz madalya! Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'den bronz madalya! 00:21
Buse Naz Çakıroğlu finalde! Buse Naz Çakıroğlu finalde! 00:16
PSG yıldızlarıyla galibiyete uzandı! PSG yıldızlarıyla galibiyete uzandı! 23:58
Juventus Empoli'yi rahat geçti! Juventus Empoli'yi rahat geçti! 23:50
Mainz evinde Köln'ü dağıttı! Mainz evinde Köln'ü dağıttı! 23:47
Eyüpspor 3 puanı Recep Niyaz ile kaptı! Eyüpspor 3 puanı Recep Niyaz ile kaptı! 22:33
Daha Eski
Karşıyaka ilk yenilgisini TOFAŞ'a karşı aldı! Karşıyaka ilk yenilgisini TOFAŞ'a karşı aldı! 22:22
G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor 22:17
A.Efes evinde kazandı! A.Efes evinde kazandı! 22:07
Antalyaspor 90+7'de güldü! Antalyaspor 90+7'de güldü! 22:04
F.Bahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı F.Bahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı 20:25
Anadolu Efes - Alba Berlin | CANLI Anadolu Efes - Alba Berlin | CANLI 19:42