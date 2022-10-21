KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ertelenen KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte adaylar KPSS sonuçları için bekleyişe geçti. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrası KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 21 Ekimde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - 👉TIKLAYIN

Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacak.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS sınav sonuç takvimiyle birlikte, 2 Ekim tarihinde yapılan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuç tarihi belli oldu.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuç tarihi açıklandı.

Buna göre; KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.