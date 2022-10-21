Haberler Haberler KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından geçtiğimiz haftalarda düzenlenen KPSS Önlisans sınavı sonrası adaylar şimdi gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte, KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınavlarının sonuç tarihi belli oldu. Peki, KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 10:01
KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ertelenen KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte adaylar KPSS sonuçları için bekleyişe geçti. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrası KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 21 Ekimde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - 👉TIKLAYIN
Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacak.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS sınav sonuç takvimiyle birlikte, 2 Ekim tarihinde yapılan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuç tarihi belli oldu.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuç tarihi açıklandı.

Buna göre; KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

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