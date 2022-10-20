Haberler Haberler TCMB EKİM FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Ekonomistlerin tahminleri

TCMB EKİM FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Ekonomistlerin tahminleri

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Ekim ayına ilişkin faiz kararını açıklaması için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu'nun toplantısından sonra açıklanacak olan ve yurt içi piyasaları etkileyen Ekim ayı faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki TCMB Ekim faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin tahminleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:10
TCMB EKİM FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Ekonomistlerin tahminleri

TCMB EKİM FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | TCMB'nin faiz kararını açıklamasına saatler kala vatandaşlar internette TCMB Ekim faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Ekonomistlerin tahminler sorularının cevabını araştırıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun öncülük ettiği toplantı hakkında detaylar ve ekonomistlerin tahminleri haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ekim ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 20 Ekim 2022 Perşembe günü yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı duyurulacak. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında faiz konusuna da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda eylül ayı içerisinde de faiz artışı beklenmiyor.

EKONOMİSTLERİN TCMB EKİM AYI FAİZ KARARI TAHMİNLERİ

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,07'den 23,61'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 29,7 milyar dolar oldu.

TCMB EYLÜL AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) 22 Eylül tarihinde yaptığı faiz toplantısının ardından kararını açıkladı. TCMB tarafından bugün yapılan toplantı sonrasında politika faizi 100 baz puan düşürülerek yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirildi.

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