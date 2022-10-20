Haberler Haberler NEVŞEHİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | NEVŞEHİR TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

NEVŞEHİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | NEVŞEHİR TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların 14 Eylül 2022'de başladığı ve Ekim ayının son gününe dek süreceği belirtilirken Nevşehir'de TOKİ evlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Nevşehir'de hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? sorusunun cevabını arıyor... Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 14:39 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 16:47
NEVŞEHİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | NEVŞEHİR TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılaacağını duyurdu. '1 yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor' şartını sağlayan vatandaşlar, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırıyor...

NEVŞEHİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Acıgöl
Derinkuyu
Gülşehir
Kaymaklı
Kozaklı
Merkez
Merkez / Göre
Merkez / Çat
Sulusaray
Tatlarin
Ürgüp

Konutlar 81 ilde, arsalar 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

TOKİ BAŞVURUSUNDA FLAŞ TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! Devamını Oku BUNU DA OKU

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızını paylaşamıyorlar! Bir dünya devi daha İstanbul'a geliyor...
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... O davada ameliyat olduğu için duruşmaya katılamayan ünlü şovmen hakkında karar!
Dünya Kupası öncesi bir iyi bir kötü haber! Batshuayi ve Mertens...
Erden Timur'dan flaş sözler "Gösterdiğimiz takım Fenerbahçe"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ADIYAMAN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Adıyaman TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
KONYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia'dan Jorge Jesus itirafı! "Söylersem öldürür" Valencia'dan Jorge Jesus itirafı! "Söylersem öldürür" 17:07
Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin 16:47
Dünya Kupası öncesi bir iyi bir kötü haber! Batshuayi ve Mertens... Dünya Kupası öncesi bir iyi bir kötü haber! Batshuayi ve Mertens... 16:35
Gençlerbirliği uzatmalarda turladı! Gençlerbirliği uzatmalarda turladı! 15:34
Erden Timur'dan flaş sözler "Gösterdiğimiz takım Fenerbahçe" Erden Timur'dan flaş sözler "Gösterdiğimiz takım Fenerbahçe" 14:52
G.Saray Alanya maçı hazırlıklarına başladı! G.Saray Alanya maçı hazırlıklarına başladı! 14:35
Daha Eski
Sivas'ta Trabzonspor maçı mesaisi! 3 futbolcu... Sivas'ta Trabzonspor maçı mesaisi! 3 futbolcu... 14:02
Başakşehir hazırlıkları sürüyor! Joshua King... Başakşehir hazırlıkları sürüyor! Joshua King... 13:57
G.Birliği - Niğde Anadolu FK maçında inanılmaz pozisyon! G.Birliği - Niğde Anadolu FK maçında inanılmaz pozisyon! 13:36
Kayseri Atletikspor Beşiktaş’ı ağırlayacak Kayseri Atletikspor Beşiktaş’ı ağırlayacak 12:47
TFF binasına saldıran 2 şüpheli hakkında karar verildi TFF binasına saldıran 2 şüpheli hakkında karar verildi 12:40
Fırtına seriyi sürdürmek istiyor Fırtına seriyi sürdürmek istiyor 12:24