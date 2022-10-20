Haberler Haberler TARİH BELLİ OLDU! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TARİH BELLİ OLDU! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından geçtiğimiz haftalarda düzenlenen KPSS Önlisans sınavı sonrası adaylar şimdi gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte, KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınavlarının sonuç tarihi belli oldu. Peki, KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 21:21 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 21:50
TARİH BELLİ OLDU! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ertelenen KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte adaylar KPSS sonuçları için bekleyişe geçti. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrası KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 21 Ekimde açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacak.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS sınav sonuç takvimiyle birlikte, 2 Ekim tarihinde yapılan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuç tarihi belli oldu.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuç tarihi açıklandı.

Buna göre; KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

DİĞER
Magazin kulislerini karıştıran şiddet iddiası! Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı'yı darp etti! Ebru Şallı'nın imdadına vatandaşlar koştu!
5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşine bakın! Fahriye’nin son hali...
Giresunspor evinde üst tura yükseldi
ManU'da Ronaldo krizi! Kadroya alınmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sigortasız çalıştırılan EYT'liler için formül belli oldu
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ManU'da Ronaldo krizi! Kadroya alınmadı ManU'da Ronaldo krizi! Kadroya alınmadı 20:10
Kartal Hatay maçına hazırlanıyor Kartal Hatay maçına hazırlanıyor 20:02
Gaziantep FK - Sarıyer | CANLI Gaziantep FK - Sarıyer | CANLI 19:38
Giresunspor evinde üst tura yükseldi Giresunspor evinde üst tura yükseldi 19:21
F.Bahçe Başakşehir maçına hazırlanıyor F.Bahçe Başakşehir maçına hazırlanıyor 18:42
G.Saray PFDK'ye sevk edildi G.Saray PFDK'ye sevk edildi 18:38
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Valencia | CANLI Fenerbahçe Beko - Valencia | CANLI 18:03
Yeni Malatya penaltılarda üst tura yükseldi! Yeni Malatya penaltılarda üst tura yükseldi! 17:50
İlkay'dan Haaland ve Ballon d'Or sözleri! İlkay'dan Haaland ve Ballon d'Or sözleri! 17:27
Bulvarspor Menemen'i devirdi üst tura çıktı Bulvarspor Menemen'i devirdi üst tura çıktı 17:22
Valencia'dan Jorge Jesus itirafı! "Söylersem öldürür" Valencia'dan Jorge Jesus itirafı! "Söylersem öldürür" 17:07
Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin 16:47