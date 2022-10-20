İSKİ SU KESİNTİSİ – 20 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 20 Ekim Perşembe 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

20 EKİM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

EYÜPSULTAN

Rami Yeni Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.10.2022 00:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.