ARABULUCULUK SINAV BAŞVURU EKRANI | 2022 Arabuluculuk sınavı başvuru ücreti, başvuru şartları ve son başvuru günü

ARABULUCULUK SINAV BAŞVURU EKRANI | Arabuluculuk yapmak isteyen hukukçuların heyecanla beklediği Arabuluculuk sınavı için detaylar belli oldu. Adalet Bakanlığı'nca yapılan duyuruda, 4 Aralık 2022'de yapılacak sınav için başvuru tarihleri açıklanırken sınava katılmak isteyen adaylar arama motorlarında Arabuluculuk sınav başvuru ekranı, 2022 Arabuluculuk sınavı başvuru ücreti ne kadar? Başvuru şartları nedir? ve Son başvuru günü ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

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ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022 - Arabuluculuk kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekecek.

2022 ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ARABULUCULUK SINAVI SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

19 Ekim'de başlayan başvurular 26 Ekim'e kadar devam edecek. 4 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek sınava başvurularını tamamlayan adaylar katılabilecek. Başvurular ÖSYM AİS sayfasında olacak.

ARABULUCULUK SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2022 ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Arabulucuk sınavı başvuru ücreti 2022 yılında 310 TL olarak belirlendi. Arabuluculuk başvuru işlemleri, başvuru ekranı erişime açıldığı andan itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Arabuluculuk başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.