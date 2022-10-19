Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 19 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 19 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 19 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 13:20
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 19 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 19 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

19 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,59 (Alış) - 18,60 (Satış)

EURO: 18,24 (Alış) - 18,25 (Satış)

STERLİN: 20,88 (Alış) - 20,98 (Satış)

1 DOLAR = 18,60 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉19 Ekim Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 980,20

Gram altın satış: 980,38

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.622,00

Çeyrek altın satış: 1.644,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.238,00

Yarım altın satış: 3.287,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.466,00

Tam altın satış: 6.547,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.622,00

Cumhuriyet altını satış: 6.722,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.645,00

Ata altın satış: 6.722,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Ekim Çarşamba günü saat 12.46 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberleri: Tartışmalar sonrası hakemler için çok sert açıklama: "Beyinleri..." Flaş Fatih Terim sözleri
İngiltere bu cinayeti konuşuyor: Türk radyocu Koray Alpergin önce öldürüldü sonra yakılmaya çalışıldı
G.Saray hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde
Almanya Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Sayısal Loto çekildi mi? (19 Ekim 2022)
TUS tercihleri ne zaman 2022?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sorgulama ekranı
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Schalke 04'te ayrılık resmen açıklandı Schalke 04'te ayrılık resmen açıklandı 13:14
Manchester United - Tottenham maçı saat kaçta? Manchester United - Tottenham maçı saat kaçta? 12:50
Newcatstle United - Everton maçı saat kaçta? Newcatstle United - Everton maçı saat kaçta? 12:47
Hamsik'in jübile tarihi belli oldu! Hamsik'in jübile tarihi belli oldu! 12:47
Liverpool - West Ham United maçı saat kaçta? Liverpool - West Ham United maçı saat kaçta? 12:44
Brentford - Chelsea maçı saat kaçta? Brentford - Chelsea maçı saat kaçta? 12:42
Daha Eski
Bournemouth - Southampton maçı saat kaçta? Bournemouth - Southampton maçı saat kaçta? 12:39
Rıdvan Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı! Rıdvan Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı! 12:39
Carew'in başı dertte! Suçunu kabul etti Carew'in başı dertte! Suçunu kabul etti 12:12
Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı 12:06
G.Saray - Kastamonuspor maçı saat kaçta? G.Saray - Kastamonuspor maçı saat kaçta? 12:00
Kırklarelispor-52 Orduspor | CANLI Kırklarelispor-52 Orduspor | CANLI 11:48